В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит турнир UFC 249.

В одном из поединков вечера в октагон выйдут Франсис Нганну (Камерун/Франция) — Жаирзиньо Розенструйк (Суринам). Их бой в весовой категории 120,2 кг запланирован в основном карде. Время его начала — 5.00 10 мая (по Москве). Бой начнется ориентировочно в 6.15.

Прямая трансляция боев предварительного и основного карда UFC 249 будет доступна на телеканале РЕН и на UFC ТВ на видеосервисе More.tv.

Франсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк.

33-летний Франсис Нганну одержал в ММА 14 побед и потерпел 3 поражения. 32-летний Жаирзиньо Розенструйк имеет 10 побед и ни одного поражения.

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