Фергюсон сломал орбитальную кость

Американский боец Тони Фергюсон в бою с соотечественником Джастином Гэтжи на турнире UFC 249 сломал орбитальную кость, сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на президента организации Дану Уайта. Фергюсон с сильными рассечениями и отеками был доставлен в местную больницу, где диагностировали травму.

Гэтжи победил техническим нокаутом в пятом раунде. Он нанес 143 значительных удара по Фергюсону, 100 из них пришлись в голову.

Хабиб поддержал Фергюсона, которого доставили в больницу после боя с Гэтжи