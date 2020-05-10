Фергюсон показал, как его дома провожали на бой с Гэтжи

Американский боец ММА Тони Фергюсон опубликовал новое фото в своем Instagram. Перед встречей с соотечественником Джастином Гэтжи на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) его проводили близкие люди.

— Просто, потому что, домашняя команда, — написал Фергюсон.

36-летний Фергюсон в ММА имеет 25 побед при 3 поражениях. 31-летний Гэтжи одержал 21 победу и потерпел 2 поражения.

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Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249