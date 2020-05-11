Фергюсон идет на поправку. Танцы в больничной палате

Американский боец Тони Фергюсон в бою с соотечественником Джастином Гэтжи на турнире UFC 249 сломал орбитальную кость. Сейчас Фергюсон находится в больнице, но не теряет хорошего расположения духа.

В соцсетях он выложил видео, как танцует в своей палате.

Гэтжи победил техническим нокаутом в пятом раунде. Он нанес 143 значительных удара по Фергюсону, 100 из них пришлись в голову.

Хабиб поддержал Фергюсона, которого доставили в больницу после боя с Гэтжи