Фергюсон идет на поправку. Танцы в больничной палате
08:36
Американский боец Тони Фергюсон в бою с соотечественником Джастином Гэтжи на турнире UFC 249 сломал орбитальную кость. Сейчас Фергюсон находится в больнице, но не теряет хорошего расположения духа.
В соцсетях он выложил видео, как танцует в своей палате.
«Recovery?Dayze» ??? When You're About To Get Discharged From The Hospital #LetMeOut ??? # MothersDayVibes Post-Fight #ufc249 ??? @ufc pic.twitter.com/KD21W1VlXL— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) May 11, 2020
Гэтжи победил техническим нокаутом в пятом раунде. Он нанес 143 значительных удара по Фергюсону, 100 из них пришлись в голову.
Хабиб поддержал Фергюсона, которого доставили в больницу после боя с Гэтжи