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Фергюсон идет на поправку. Танцы в больничной палате

08:36
Тони Фергюсон. Фото Instgaram.
Тони Фергюсон. Фото Instgaram.
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Американский боец Тони Фергюсон в бою с соотечественником Джастином Гэтжи на турнире UFC 249 сломал орбитальную кость. Сейчас Фергюсон находится в больнице, но не теряет хорошего расположения духа.

В соцсетях он выложил видео, как танцует в своей палате.

Гэтжи победил техническим нокаутом в пятом раунде. Он нанес 143 значительных удара по Фергюсону, 100 из них пришлись в голову.

Хабиб поддержал Фергюсона, которого доставили в больницу после боя с Гэтжи

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