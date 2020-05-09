В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдет турнир UFC 249.

Главным боем вечера смешанных единоборств выбран поединок за титул временного чемпиона промоушена в легком весе между двумя американскими бойцами — в октагон выйдут Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

Обладателем пояса в этом дивизионе является россиянин Хабиб Нурмагомедов. Весной из-за пандемии коронавируса в пятый раз в истории сорвался бой Хабиб — Тони, а позже был перенесен турнир UFC 249. Он пройдет теперь, но без своего непобежденного чемпиона.

Шансы Тони на победу выглядят предпочтительнее. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Фергюсона — 1,45, на победу Гэтжи — 2,75.

Еще один заслуживающий внимания бой — в супертяжелом весе, где сойдутся россиянин Алексей Олейник и бразилец Фабрисиу Вердум.

Шансы бразильца оцениваются предпочтительнее. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Вердума — 1,30, на победу Олейника — 3,55.

Три боя предварительного и пять поединков основного кадра в прямом эфире покажет телеканал РЕН, также на видеосервисе More.tv доступен канал UFC ТВ. Трансляции предварительно карда начнутся в 3.00 10 мая (время московское), основного — в 5.00.

Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

UFC 249: все бои, 10 мая (мск), Джексонвилл (штат Флорида, США)

Ранний предварительный кард

Начало — 01.30 мск, прямая трансляция — UFC Fight Pass

До 90,3 кг: Райан Спанн (США) — Сэм Алви (США)

До 65,8 кг: Брюс Митчелл (США) — Чарльз Роса (США)

До 77,1 кг: Висенте Люке (Бразилия) — Нико Прайс (США)

Предварительный кард

Начало — 03.00 мск, прямая трансляция — РЕН ТВ (начиная с боя Олейник — Вердум), UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ

До 83,9 кг: Юрайя Холл (США) — Роналду «Жакаре» Соуза (Бразилия) — бой отменен, у Соузы за день до поединка обнаружен коронавирус, но UFC не отменил турнир

До 52,2 кг: Карла Эспарза (США) — Мишель Уотерсон (США)

До 120,2 кг: Алексей Олейник (Россия) — Фабрисиу Вердум (Бразилия)

До 77,1 кг: Энтони Петтис (США) — Дональд Серроне (США)

Основной кард

Начало — 05.00 мск, прямая трансляция — РЕН ТВ, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ

До 120,2 кг: Грег Харди (США) — Йорган де Кастро (Кабо-Верде)

До 65,8 кг: Джереми Стивенс (США) — Келвин Каттар (США)

До 120,2 кг: Франсис Нганну (Камерун/Франция) — Жаирзиньо Розенструйк (Суринам)

До 61,2 кг: Генри Сехудо (США) — Доминик Круз (США)

До 70,3 кг: Тони Фергюсон (США) — Джастин Гэтжи (США)

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.