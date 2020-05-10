Фабрисиу Вердум: «Олейник делает сумасшедшие вещи»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердум поделился мнением о россиянине Алексее Олейнике. Сегодня, 10 мая, они встретятся на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США).

— Он заслуживает уважения из-за своего опыта и возраста, — цитирует Вердума MMA Fighting. — В его арсенале много удушающих приемов. У него свой подход. Многие не верят, что это сработает, но оно работает. Он делает сумасшедшие вещи, некоторые я никогда не видел раньше.

Сильный парень, мы подобрали правильную стратегию. Я говорил с тренером, он показывал, что нужно сделать, чтобы избежать захватов Олейником.

42-летний Олейник имеет в активе 59 побед, потерпел 13 поражений, 1 раз в поединке с участием россиянина была зафиксирована ничья. 42-летний Вердум одержал 23 победы, потерпел 8 поражений, также 1 раз бой бразильца завершился ничьей.

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