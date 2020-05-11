«Есть мысль повторить подобное в России». Камил Гаджиев — о UFC 249
Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением о турнире UFC 249. Его провели в условиях пандемии коронавируса.
— Дана Уайт сделал ровно столько, сколько можно сделать в нынешней ситуации, и сделал это блестяще, — цитируют Гаджиева «Известия». — Конечно, есть мысль повторить подобное в России. Более того, когда эпидемиологическая ситуация не была такой тяжелой, мы думали о том, чтобы провести у нас турнир без зрителей. В начале апреля ситуация резко ухудшилась, и сейчас не то что турниры проводить, люди просто перестали из дома выходить. Уайт использовал местность, где эпидемия не свирепствует. UFC приняли множество профилактических мер, и у них всё получилось. Главное, чтобы по итогам турнира не было заболевших. А мы надеемся, что к концу мая ситуация нормализуется и к июню-июлю мы сможем проводить полноценные турниры. Если нет, то обязательно сделаем нечто подобное тому, что вы увидели сегодня утром по телевизору.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1009613/sevastian-terletckii/sotvori-sebe-turnir-kak-ufc-vozrozhdaet-mirovoi-sport