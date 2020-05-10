В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдет турнир UFC 249.

В одном из поединков вечера в октагон выйдут американцы Энтони Петтис и Дональд Серроне. Их бой в весовой категории до 77,1 кг запланирован в предварительном карде. Время его начала — 3.00 10 мая (по Москве).

Прямая трансляция боев предварительного и основного карда UFC 249 будет доступна на телеканале РЕН и на UFC ТВ на видеосервисе More.tv.

33-летний Петтис провел в ММА 32 боя: 22 победы и 10 поражений. 37-летний Серроне — 51 бой: 36 побед, 14 поражений и 1 ничья.

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