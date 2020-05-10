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Гэтжи с нетерпением ждет боя против Хабиба

09:04
Джастин Гэтжи (справа) победил Тони Фергюсона. Фото USA Today Sports
Джастин Гэтжи (справа) победил Тони Фергюсона. Фото USA Today Sports
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Американский боец ММА Джастин Гэтжи после победы над своим соотечественником Тони Фергюсоном в главном поединке UFC 249 сказал, что он с нетерпением ждет поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Очень хочу помотреть бой, — сказал Гэтжи пресс-службе UFC. — Я был так хорош сегодня. Я верил в свое мастерство, в своих тренеров. Я очень счастлив. Сегодня я был великолепен. У вас есть только одна жизнь, и у меня она сумасшедшая. Это великолепноЯ с нетерпением жду этого вызова (боя против Хабиба — Прим. «СЭ»). Неважно, выиграю я или проиграю, я отдамся на сто процентов, как и всегда».

Рефери остановил поединок в пятом раунде после очередного попадания Гэтжи и сильного рассечения у Фергюсона.

Для 31-летнего Гэтжи эта победа стала 22-й в карьере, а 36-летний Фергюсон потерпел свое четвертое поражение.

Бой проводился за титул временного чемпиона в легком весе (до 70,3 кг). Поясом владеет 31-летний чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов.

Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Бруклине, а его главным боем являлся поединок Хабиб — Тони. Из-за пандемии коронавируса этот бой сорвался, а турнир был отложен.

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