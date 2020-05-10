Джастин Гэтжи: «Очень рад стать соперником Хабиба»

Американский боец ММА Джастин Гэтжи после победы над Тони Фергюсоном в главном поединке UFC 249.

"Я чувствую себя хорошо. Чувствую себя чемпионом, — сказал Гэтжи в интервью после боя. — Это результат тяжелой работы, моей подготовки. Я каждый новый день стараюсь стать лучше, чем вчера, я развиваюсь. Я вышел на новый уровень. Те поражения, которые потерпел., сделали меня сильнее. Хабиб? Очень рад получить такого соперника. Хочу драться с ним. Сейчас нет другого испытания, которое я хотел бы. Ожидал ли я остановки боя? Я понимал, что в кулаке у меня оружие, которым я могу убить его. Я киллер в клетке, но хороший человек вне ее. Благодарю родителей и всех, кто меня поддерживал".

Рефери остановил поединок в пятом раунде после очередного попадания Гэтжи и сильного рассечения у Фергюсона.

Для 31-летнего Гэтжи эта победа стала 22-й в карьере, а 36-летний Фергюсон потерпел свое четвертое поражение.

Бой проводился за титул временного чемпиона в легком весе (до 70,3 кг). Поясом владеет 31-летний чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов.

Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Бруклине, а его главным боем являлся поединок Хабиб — Тони. Из-за пандемии коронавируса этот бой сорвался, а турнир был отложен.