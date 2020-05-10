Чудовищная гематома Прайса на UFC 249. Не для слабонервных

Бразилец Висенте Люке на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) техническим нокаутом победил американца Нико Прайса. Врач в четвертом раунде не разрешил ему продолжить встречу, у бойца образовалась страшная гематома.

На счету 30-летнего Прайса 14 побед и 5 поражений в ММА. У 28-летнего Люке 19 побед, 7 поражений и ничейный результат.

В главном бою вечера американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за титул временного чемпиона организации в легком весе. Пояс принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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Фергюсон — Гэтжи: дата боя и расписание турнира UFC 249

В главном бою вечера американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за титул временного чемпиона организации в легком весе. Пояс принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайтеligastavok.ruс возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Фергюсона — 1,45, на победу Гэтжи — 2,75.

Фергюсон — Гэтжи: дата боя и расписание турнира UFC 249