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Бойцы и персонал UFC 249 не имеют права подать в суд, если заболеют коронавирусом

09:39
Джастин Гэтжи (справа) победил Тони Фергюсона. Фото USA Today Sports
Джастин Гэтжи (справа) победил Тони Фергюсона. Фото USA Today Sports
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Все участники UFC 249 подписали контракты с промоушеном, согласно которым им нельзя подавать в суд на UFC, если кто-нибудь заболеет коронавирусом, утверждает ESPN.

Соглашение включает в себя принятие риска для участников, если у них обнаружится положительный тест на коронавирус, и освобождает UFC от любой ответственности в случае заражения.

Согласно контракту, все бойцы и любые другие участники, которых они могут заразить, не смогут подать в суд на UFC.

У бразильского средневеса UFC Жакаре Соузы был выявлен коронавирус. Боец прибыл в Джексонвилль прошел церемонию взвешивания и даже провел традиционную битву взглядов.

Но, как только появились результаты теста Соузы на коронавирус, боец отправился на самоизоляцию, а бой был отменен.

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