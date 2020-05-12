Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров в интервью «Известиям» поделился мнением о турнире UFC 249. Мероприятие прошло в ночь с 9 на 10 мая.

— Как вам в целом турнир UFC 249?

— Соревнование получилось нормальным. Без зрителей, конечно, скучновато. Думаю, от этого страдают и сами бойцы. Тот же Тони Фергюсон так и не завелся в своем поединке с Джастином Гэтжи. Возможно, как раз из-за того, что в зале была такая тишина, а может он просто повзрослел.

— Решение проводить поединки в таких условиях было правильным?

— Абсолютно. Это первое шоу за долгое время, которое можно было увидеть по телевизору. Пересматривать старые фильмы и футбольные матчи уже надоело.

— Верили, что у главы UFC Дана Уайта все получится?

— Сомнений не было. Как промоутер он большой молодец и правильно сделал, что довел дело до конца. Фактически организовал единственное крупное мероприятие в период пандемии. Тем самым привлек новые просмотры и платежеспособных клиентов.