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Алексей Олейник: «В боях с легендами я пока веду»

05:59
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Алексей Олейник прокомментировал победу над бразильцем Фабрисиу Вердумом на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США). Россиянин взял верх раздельным решением судей.

— Для меня большая честь драться с людьми, которых знает весь мир — Филипович, Марк Хант, Фабрисиу Вердум, — приводит слова россиянина пресс-служба UFC. — Это большие имена, легенды боевых искусств. Большая честь подраться с ними, независимо от результата, хоть стараюсь отдать все силы ради победы. В боях с легендами я пока веду.

Я не испугался борьбы, потому что контролировал, некоторые позиции отдавал специально, чтобы передохнуть или поймать его на ошибке. Хотя Вердум такого уровня грэпплер, которого нельзя недооценивать. Всем спасибо, кто болел за чистый бой, кто поддерживал.

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