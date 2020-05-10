Алексей Олейник: «Грэпплинг Вердума не сильнее моего»

Российский боец UFC Алексей Олейник считает, что борется не хуже бразильца Фабрисиу Вердума. Об этом Олейник заявил в интервью «СЭ».

Бой состоялся в ночь на 10 мая на турнире UFC 249. 42-летний Олейник победил ровесника Вердума раздельным решением судей.

— Было чувство, что еще чуть-чуть — и Вердум упадет?

— Было. Два-три раза. Но не доработал. Пару раз сам решил не обострять. Я сделал такую ошибку в бою с Оверимом. Он поплыл, я максимально выложился, но удары пришлись в защиту. Он перетерпел, а у меня силы закончились. Упал я не от колен Оверима, а потому что был страшно уставшим.

— Насколько опасен был его болевой в третьем раунде? По вашему лицу в тот момент можно сделать вывод, что вам было очень больно, что вы терпели.

— Он попробовал сделать кимуру, но у него ничего не получилось. Я физически сильнее. Даже двумя руками он не мог вырвать мою руку. Я расслабился, начал бить его по корпусу, чтобы он не скучал. Держал руку в напряжении секунд 15. Он ничего не мог с ней сделать. И я подрасслабился, несмотря на свой опыт. Это была моя ошибка. Он смог вырвать руку, но я провернул локоть, и снова оказался в безопасном положении.

— Как вам в целом уровень грэпплинга Вердума?

— Его грэпплинг не сильнее моего. Скажем так.

На счету Олейника 59 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА. Он выступает с 1996 года. Олейник — единственный боец в истории, который побеждал в четырех десятилетиях. (Илья Андреев)