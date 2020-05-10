В ночь на 10 мая Алексей Олейник победил бразильца Фабрисиу Вердума на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США).

Встреча состоялась в супертяжелой весовой категории. 42-летний россиянин победил раздельным решением судей 42-летнего Вердума — 29-28, 29-28, 28-29.

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Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249