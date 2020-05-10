В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдет турнир UFC 249.

В одном из поединков вечера в октагон выйдут россиянин Алексей Олейник и бразилец Фабрисиу Вердум. Их бой в супертяжелой весовой категории запланирован в предварительном карде. Время его начала — 3.00 10 мая (по Москве).

Прямая трансляция боев предварительного и основного карда UFC 249 будет доступна на телеканале РЕН и на UFC ТВ на видеосервисе More.tv.

42-летний Олейник имеет в активе 59 побед, потерпел 13 поражений, 1 раз в поединке с участием россиянина была зафиксирована ничья. 42-летний Вердум одержал 23 победы, потерпел 8 поражений, также 1 раз бой бразильца завершился ничьей.

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