Александр Шлеменко: «У UFC уникальный шанс застолбить лидерство среди всех видов спорта»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделился мнением о турнире UFC 249. Его провели в условиях пандемии коронавируса.

— Командным видам спорта явно будет гораздо сложнее возвращаться, — цитируют Шлеменко «Известия». — Безусловно, смешанные единоборства могут выйти на принципиально новый уровень, подняться на самую верхушку спорта. Мне не понятно, почему российские промоушены не пытаются тоже что-то сделать. В то же время UFC лишний раз закрепляет за собой свое величие. Для них уже нет конкурентов в индустрии в ММА, эти бои давно стали более популярны, чем тот же бокс. А сейчас у них уникальный шанс просто застолбить лидерство среди вообще всех видов спорта.