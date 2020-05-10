Александр Шлеменко: «Олейник пока не повторил мой рекорд»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (59-13- 1 поединок признан несостоявшимся) в разговоре с «СЭ» выразил несогласие с тем, что тяжеловес Алексей Олейник (59-13- 1 ничья) повторил его рекорд по числу побед среди российских бойцов, выиграв 59-й бой в карьере у Фабрицио Вердума в рамках UFC 249.

— Олейник одержал 59-ю победу и повторил ваш рекорд. Как вы это восприняли?

— У меня 60 побед. Хоть бой с Манхуфом считают несостоявшимся, это все равно моя победа, ее подло у меня украли. Так что Алексей пока не повторил мой рекорд (улыбается), но, естественно, он близок. У меня есть перед ним фора, потому что я все-таки моложе, и он остается для меня ориентиром. С 96 года он выступал на тех же самых турнирах, с которых я начинал. Мы могли встретиться в Новосибирске, но разъехались на разные турниры. Меня радует, как складывается его карьера. Среди российских бойцов он — главный долгожитель. С ним может поспорить Венер Галиев. (Евгений Белоусов)