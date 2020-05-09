Александр Шлеменко: «Фергюсон заслужил поединок с Хабибом»
Бывший чемпион Bellator в среднем дивизионе Александр Шлеменко в интервью «Известиям» отметил, что хотел бы посмотреть бой Тони Фергюсона с Хабибом Нурмагомедовым. В ночь с 9 на 10 мая Тони на UFC 249 проведет поединок против Джастина Гэтжи.
— Гэтжи с Фергюсоном будут драться за временный титул и право сойтись с Нурмагомедовым. На кого из них вам было бы интереснее посмотреть в бою с Хабибом?
— Честно говоря, на Фергюсона. При всем уважении к Гэтжи, Тони заслужил этого больше. Лучше соперника, чем он, для Хабиба просто не найти. Любой скажет, что он достоин этого шанса. Если Тони сейчас станет временным чемпионом, выиграв у Гэтжи, это будет просто космос для него. Он в разы поднимет свои акции и ещеё раз подогреет интерес к поединку с Хабибом. Их встреча стала бы чем-то сумасшедшим.
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