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Александр Шлеменко: «Фергюсон стал бы очень удобным соперником для Хабиба, а вот Гэтжи значительно опаснее»

11:07
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал «СЭ» о перспективах боя временного чемпиона Джастина Гэтжи и Хабиба Нурмагомедова в UFC.

9&nbsp;мая. Джексонвилль. Джастин Гэтжи (справа) победил Тони Фергюсона.Боя Хабиб — Фергюсон не будет. Гэтжи победил

— Сейчас нужно постараться, чтобы найти бойца с ударом сильнее, чем у Гэтжи, как и с такой хорошей защитой от тэйк-даунов, — заявил Шлеменко. — Поэтому на бумаге он становится очень опасен для Хабиба, чем кто-либо другой. Единственный отрицательный момент — у них один менеджер.

Тони стал бы очень удобным соперником для Нурмагомедова. Он не боится перехода в партер, любит работать со спины локтями, но Хабибу это не принесло бы большого урона. А вот Гэтжи, наоборот, значительно опаснее. (Евгений Белоусов)

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