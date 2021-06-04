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Мейвезер - Пол
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Рой Джонс не дает шансов Полу в бою против Мейвезера

17:12
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Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший считает, что у Логана Пола нет ни малейших шансов в предстоящем поединке против Флойда Мейвезера.

«Мы говорим о лучшем защитном бойце всех времен, так что по нему очень сложно попасть. Учитывая это, я не даю этому пацану никаких шансов.

Шанс панчера? Да ладно вам, это же Флойд Мейвезер. Вы серьезно? Если бы Пол обладал габаритами Майка Тайсона, то это был бы другой разговор. Но у него габаритов Тайсона. Этого не произойдет», — сказал Рой Джонс порталу TMZ Sports.

В ночь с 6 на 7 июня телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет выставочный поединок между Флойдом Мейвейзером и YouTube-блогером Логаном Полом. Бой пройдет в Майами (США).

Дополнительная информация:

https://www.tmz.com/2021/06/04/roy-jones-jr-on-floyd-vs-logan

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