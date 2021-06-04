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Логан Пол: «Хасбик — самый жестокий воин, которого когда-либо видел мир»

4 июня 2021, 23:00
Хасбик и Абдурозик. Фото Instagram
Хасбик и Абдурозик. Фото Instagram
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Боксер и видеоблогер Логан Пол поделился мнением о 18-летнем блогере Хасбике, которому предстоит провести бой с таджикским певцом Абдурозиком.

«Знаю, что пока направляю своего внутреннего Хасбуллу, величайшего бойца современности, я добьюсь чего угодно. Самый жестокий воин, которого когда-либо видел мир. Мы любим Хасбуллу. Я хочу, чтобы он вышел со мной. Дайте мне Хасбуллу!» — цитирует Пола Sportskeeda.

7 июня рано утром по московскому времени Мейвезер проведет в Майами (США) выставочный боксерский бой с блогером Полом. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что судей за пределами ринга не будет, так как бой неофициальный, поэтому победа возможна только нокаутом.

Дополнительная информация:

https://www.sportskeeda.com/mma/news-what-logan-paul-say-hasbulla-magomedov-media-event-fight-floyd-mayweather

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