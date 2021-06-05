7 июня утром по московскому времени непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер проведет выставочный бой против YouTube-блогера Логана Пола в Майами (США) на арене Hard Rock Stadium. Поединок пройдет по правилам бокса и продлится 8 раундов.

На счету 44-летнего Мейвезера, который выступает в полусредней весовой категории, 50 побед и 0 поражений в боксе. 27 побед завершились нокаутом. Американец является бронзовым призером Олимпийских игр-1996. В августе 2017-го Мейвезер победил ирландского бойца UFC Конора Макгрегора в поединке за специальный пояс WBC Money Belt.

Youtube-канал Логана Пола насчитывает 23 миллиона подписчиков. Американец снимает видео для подписчиков с 2015 года. 26-летний Пол участвовал только в одном профессиональном бою по правилам бокса, в котором он проиграл раздельным судейским решением в 6-раундовом поединке своему коллеге по YouTube KSI в ноябре 2019 года.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет выставочный поединок между Флойдом Мейвейзером и блогером Логаном Полом. Бой пройдет в Майами (США).

«СЭ» на YouTube-канале «Ушатайка» покажет андеркард и основной бой Мейвезер — Пол.

Видеотрансляция боя Флойд Мейвезер — Логан Пол