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Флойд Мейвезер — Логан Пол: где смотреть трансляцию боя и во сколько начало

6 июня 2021, 00:00
Логан Пол и Флойд Мейвезер. Фото Instagram
Логан Пол и Флойд Мейвезер. Фото Instagram
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Рано утром в понедельник, 7 июня, американский боксер Флойд Мейвезер проведет выставочный бой против YouTube-блогера Логана Пола. Поединок по правилам бокса пройдет в Майами (США) на арене Hard Rock Stadium и продлится 8 раундов.

44-летний Мейвезер одержал 50 побед в полусреднем весе и не потерпел ни одного поражения. В августе 2017-го Мейвезер победил ирландского бойца UFC Конора Макгрегора в поединке за специальный пояс WBC Money Belt.

У 26-летнего Пола всего один бой по правилам бокса, который он проиграл раздельным судейским решением в 6-раундовом поединке своему коллеге по YouTube KSI в ноябре 2019 года. У Логана 23 миллиона подписчиков.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет выставочный поединок между Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом. Бой пройдет в Майами (США).

«СЭ» на YouTube-канале «Ушатайка» покажет андеркард и основной бой Мейвезер — Пол.

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