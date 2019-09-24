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Золотой медалист ЧМ-2019 по боксу получил квартиру в подарок

13:05

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов получил ключи от квартиры в Актау, сообщается на странице акимата Мангистауской области Казахстана в Facebook.

Поводом для этого стала победа Нурдаулетова на чемпионате мира-2019 по боксу: в финале весовой категории до 81 кг он победил узбекистанца Дилшодбека Рузметова.

Отмечается, что без подарка не остался и тренер 21-летнего боксера. Ему вручили сертификат на сумму 5 миллионов тенге.

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