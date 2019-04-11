Задержан южноосетинский боксер, простреливший ногу сопернику

Полиция Южной Осетии задержала боксера Ричарда Битиева, подозреваемого в ранении соперника Таира Келехсаева перед началом турнира в Цхинвале. Ранее стало известно, что Битиев выстрелил сопернику в ногу из травматического пистолета, после чего скрылся. Жизни Келехсаева ранение не угрожает, но он не смог выступить в турнире.

- Сегодня примерно в 11 часов подозреваемый в совершении данного преступления гражданин Битиев Ричард был задержан в поселке Ленингор Ленингорского района, который сейчас дает признательные показания. На месте работает оперативно - следственная группа МВД. Проводим необходимые следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств данного инцидента, - приводит слова министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева официальный сайт ведомства.