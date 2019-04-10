Южноосетинский боксер прострелил ногу сопернику перед турниром в Цхинвале

Боксер из Южной Осетии Ричард Битиев прострелил ногу из травматического пистолета своему сопернику по турниру в Цхинвале Таиру Келехсаеву, сообщает "Спутник Осетия".

"Инцидент произошел вечером во вторник в Цхинвале – Ричард Битиев прострелил ногу из травматического пистолета Таиру Келехсаеву. Келехсаев госпитализирован, Битиев скрылся – его разыскивают правоохранительные органы", - сообщили в Комитете по молодежной политике, спорту и туризму республики.

В ведомстве отметили, что ранение Келехсаева не представляет угрозы для жизни спортсмена, но он не сможет продолжить участие в турнире.