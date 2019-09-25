«Я воевал там, где не надо воевать, и без каски!» Видео скандала с боксерами на ЧМ в Екатеринбурге

Телеграм-канал Baza опубликовал видео инцидента, произошедшего в отеле «Хайят» в Екатеринбурге. Как отмечается, в ночь с 19 на 20 сентября представители Федерации бокса России собрались в баре при отеле и устроили грандиозную вечеринку — собравшихся пришлось разнимать бойцам Росгвардии.

Шумный праздник стартовал в районе 3 часов ночи — участники сели в караоке и, по словам очевидцев, уже не вполне понимали, что вокруг происходит. Несколько боксеров из российских региональных федераций решили поссориться и даже стали пытаться драться. Часть окружающих их разнимала, часть — продолжала петь в караоке, еще несколько человек вступили в переговоры с бойцами Росгвардии, которые приехали по вызову в отель.

Боксеры сразу стали угрожать сотрудникам, приехавшим в шлемах и бронежилетах — один из спортсменов заявил, что он бывший боец спецназа ФСБ и воевал по всему миру