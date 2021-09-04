Всеволода Шумкова признали лучшим боксером на чемпионате России по боксу в Кемерово
18:15
Представитель Санкт-Петербурга Всеволод Шумков, выступающий в весовой категории до 60 кг, признан лучшим боксером завершившегося в субботу в Кемерово чемпионата России по боксу.
Руслана Дотдаева из Санкт-Петербурга признали лучшим тренером турнира в Кемерово, а лучшим судьей — представителя Удмуртии Алексея Астахова.
В общекомандном зачете чемпионата России сборная Санкт-Петербурга заняла первое место, второй стала команда из Дагестана, а третьей — из Москвы.
Общий призовой фонд чемпионата России по боксу составил 25 миллионов рублей. Победители турнира получат по 500 тысяч рублей, а также автомобиль, серебряные призеры — по 250 тысяч рублей, бронзовые — по 125 тысяч рублей.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю