Всеволода Шумкова признали лучшим боксером на чемпионате России по боксу в Кемерово

Представитель Санкт-Петербурга Всеволод Шумков, выступающий в весовой категории до 60 кг, признан лучшим боксером завершившегося в субботу в Кемерово чемпионата России по боксу.

Руслана Дотдаева из Санкт-Петербурга признали лучшим тренером турнира в Кемерово, а лучшим судьей — представителя Удмуртии Алексея Астахова.

В общекомандном зачете чемпионата России сборная Санкт-Петербурга заняла первое место, второй стала команда из Дагестана, а третьей — из Москвы.

Общий призовой фонд чемпионата России по боксу составил 25 миллионов рублей. Победители турнира получат по 500 тысяч рублей, а также автомобиль, серебряные призеры — по 250 тысяч рублей, бронзовые — по 125 тысяч рублей.