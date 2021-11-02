Восемь россиян вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

В понедельник, 1 ноября, в Белграде определился полный список четвертьфиналистов, которые представят нашу команду в поединках за медали турнира.

Всего в четвертьфиналах сразятся восемь спортсменов нашей команды: Ахтем Закиров (до 51 кг), Эдуард Саввин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Вадим Мусаев (до 71 кг), Джамбулат Бижамов (до 75 кг), Савелий Садома (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг) и Марк Петровский (+92 кг).

Ещё пятеро боксёров завершили свои выступления на чемпионате на стадии предварительных поединков: Эдмонд Худоян (до 48 кг), Курбан Байранбеков (до 54 кг), Илья Шакиров (до 63,5 кг), Евгений Кооль (до 67 кг) и Андрей Стоцкий (до 92 кг).

Чемпионат мира проходит в столице Сербии Белграде в 13 весовых категориях, которые были утверждены советом директоров AIBA и вступили в силу с 1 октября 2021 года. Призовой фонд турнира впервые в истории составил 2,6 миллиона долларов. Золотые медалисты в каждом весе получат по 100 000 долларов, серебряные — по 50 000 долларов, а бронзовые призеры получат по 25 000 долларов.

Четвертьфинальные поединки пройдут 2 ноября, а полуфиналы — 4 ноября, дневная и вечерняя сессии на двух рингах начнутся в 15:00 и 20:00 (МСК) соответственно. Финалы пройдут 5 и 6 ноября в 20:00 (МСК).