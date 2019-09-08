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Владимир Путин: «ЧМ в Екатеринбурге будет способствовать популяризации бокса»

16:58

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов чемпионата мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге. Телеграмма опубликована на сайтеКремля.

— Уверен, что чемпионат станет настоящим праздником спорта и дружеского общения. Будет способствовать популяризации бокса, ценностей физической культуры и активного, здорового образа жизни, — отмечается в телеграмме.

Путин отметил, что Россия рада принимать сильнейших боксеров планеты в столице Урала, которая «по праву славится солидным опытом организации масштабных международных форумов, комфортной городской средой и гостеприимством жителей».

Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге продлится до 21 сентября. Всего в турнире примут участие 488 спортсменов из 91 страны.

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