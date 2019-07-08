Виктор Фархутдинов назначен главным тренером мужской сборной России

Кадровые изменения произошли в сборной команде России по боксу среди мужчин. Новым главным тренером был назначен Виктор Фархутдинов. Эдуард Кравцов займет должность генерального менеджера сборных команд России по боксу по тренерской работе.

- Хотел бы поблагодарить руководство за доверие, - сказал Фархутдинов. - Накануне чемпионата мира тяжело принимать команду, к тому же, Олимпийские игры не за горами, но мы будем стараться. Время есть - впереди два этапа подготовки. Мы едем на первый этап в Кисловодск с новым тренерским составом. В тренерском штабе будут работать Валерий Мотькин, Геннадий Ковалев, Виктор Шевелин, Сергей Зеленин, Александр Зимин. Также определен состав национальной команды на предстоящий сбор. После Кисловодска проведем матчевую встречу или турнир. И заключительный этап подготовки пройдет на Урале. Уже на сборах будем смотреть и определять состав для участия в чемпионате мира, который стартует в Екатеринбурге 8 сентября.

Юниорская сборная команда России остается во главе со старшим тренером Виктором Супруном. Он готовит команду к первенству Европы. Мы будем в тесном контакте и в Кисловодске проведем совместный сбор. Там тренерский состав очень хороший, надеюсь, ребята покажут свой максимум.

Времени остается мало, хочу всем сказать, что будет непросто. Впереди две Олимпиады - в следующем году в Токио, в 2024-м году Игры в Париже. Команда у нас сильная, тренерский состав грамотный. Будем определяться и решать поставленные задачи. Ответственность очень высокая. Хотелось бы не подвести, постараться подготовить команду.

- Новая должность генерального менеджера сборных команд была введена для усиления тренерской работы в целом, - подчеркнул Кравцов. - На этой должности я буду вести работу в плане селекции, обучения тренерского состава, контроля за соблюдением спортивных принципов.

Многие сборные работают по этому принципу, уже давно должность генерального менеджера есть в российской сборной по дзюдо. Мы видим за последние годы, какие успехи имеет команда. В целом это новаторство, которое должно усилить тренерскую работу. Перенимаем передовой опыт коллег.

Считаю, что это позитивное изменение. Ведь не имея хорошего фундамента, мы не сможем выстроить здание. Надо браться и за фундамент и контролировать, что происходит в сборных в целом.