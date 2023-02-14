Сборная Великобритании бойкотирует женский чемпионат мира по боксу из-за допуска России

Сборная Великобритании не будет участвовать в чемпионате мира по боксу-2023 среди женщин из-за допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов под своими национальными флагами, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Федерацию бокса Великобритании.

«Это решение отражает обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнего решения Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить боксерам из России и Белоруссии соревноваться под своими национальными флагами, что противоречит резолюциям, принятым МОК в феврале и декабре 2022 года», — говорится в заявлении организации.

Сборная Великобритании примет решение по поводу участия в мужском чемпионате мира по боксу позднее.

Ранее сообщалось, что сборная США по боксу отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира.

Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в Нью-Дели, мужской — в мае в Ташкенте.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.