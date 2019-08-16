В женском ЧМ по боксу в Улан-Удэ примут участие 75 стран

Международная ассоциация бокса (AIBA) проверила готовность Улан-Удэ к чемпионату мира по боксу среди женщин. 13 августа в Улан-Удэ со вторым инспекционным визитом прибыли представители AIBA — старший спортивный менеджер Дэвид Лаурадо и технический делегат Уэйн Роуз.

В первый день своего пребывания специалисты осмотрели Физкультурно-спортивный комплекс, где будет проходить чемпионат. Комиссия дала высокую оценку подготовки спортивного объекта к соревнованиям.

Алексей Пинтаев, директор Дирекции чемпионата мира по боксу среди женщин 2019 года заявил, что в соревнованиях примут участие представительницы 75 стран.

— Глобальных изменений в Физкультурно-спортивном комплексе не предвидится. Кроме того, что увеличится VIP-ложа для гостей, на боковых трибунах появится специальная площадка для СМИ. Вчера мы завершили регистрацию участников. Заявки на участие подали представители 75 стран. Самих спортсменок 330 человек.

Это второй визит представителей AIBA. Первая инспекция состоялась в марте этого года.

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября 2019 года.