Умар Кремлев заявил, что в АИБА надо провести колоссальную реформу в кратчайшие сроки

Глава Федерации бокса России и член исполкома АИБА Умар Кремлев прокомментировал решение МОК о сохранении бокса в Олимпийской программе, но рекомендации отказать АИБА в признании.

– Я думаю, в АИБА надо большую колоссальную реформу провести, совместно с МОК, что бы их все устроило. Сделать это в кратчайшее время. За это выступят все в АИБА. Надо понять, в чем проблема и решить ее. Из-за чего именно у МОК к нам такие претензии? Это загадка, мне не совсем понятно. Был вопрос по долгам, мы его закрыли. Пока нам не пришло письмо от МОК с претензиями, поэтому не понятно, что еще их не устраивает. Они нам задали вопросы, мы получим их и будем смотреть, – сказал Кремлев. (Михаил Потапов)