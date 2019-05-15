Умар Кремлев заявил, что МОК должен помогать АИБА, а не быть кнутом

Генеральный секретарь Федерации бокса России прокомментировал влияние конфликта между Международной федерацией бокса (АИБА) и МОК на проведение чемпионата мира в Екатеринбурге. Турнир пройдет с 7 по 21 сентября.

– Я не вижу никаких здесь сложностей. Конфликт должны между собой решать АИБА и МОК, он уже решается, создана комиссия, ведется диалог. 19-20 мая будет встреча представителей АИБА и МОК, 22-го исполкомы примут какие-то решения, рекомендации. Это касается реформы АИБА, ее надо проводить, она уже проводится. И немало уже реформ проведено. Задачей МОК должна быть помощь, они не должны быть кнутом, – сказал Кремлев. (Михаил Потапов)​