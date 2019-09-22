Умар Кремлев: «В следующем году хотим провести в России Кубок мира»

Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома международной федерации (АИБА) Умар Кремлев заявил, что чемпионат мира, который завершился в Екатеринбурге, — не последний крупный турнир в нашей стране.

— Мы хотим, чтобы в следующем году в России прошел Кубок мира по боксу, но для начала его надо возродить. Как раз по этому поводу мы и общались с членами исполкома АИБА, — отметил Кремлев. — Россия — боксерская держава и, учитывая сложности с МОК, все боксеры приехали для того, чтобы поддержать АИБА. Кроме этого, в чемпионате мира принимали участие действующие чемпионы мира и Олимпийских игр, была такая колоссальная конкуренция, что говорит о том, что весь боксерский мир поддерживает Международную федерацию, и ждет ее скорейшего восстановления. В АИБА уже начались реформы, и я думаю, что в ближайшее время федерацию ждут только улучшения. А уже в следующем году АИБА не просто вернет свою значимость, но будет лучшей спортивной федерацией. (Петр Григоренко)