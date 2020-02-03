Умар Кремлев: «Сомневаюсь, что Кушиташвили мог напасть на росгвардейца»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев на пресс-конференции прокомментировал информацию о нападении чемпиона России по боксу в полутяжелом весе (до 81 кг) Георгий Кушиташвили ударил сотрудника Росгвардии.

— Это может затянуться, пока будет идти следствие, — сказал Кремлев. — Наш адвокат будет сотрудничать. Для нас важно узнать правду. Спортсмены — лидеры общественного мнения, а если он совершил такое, то наказание должно быть двойным. Честно, я сомневаюсь, что он мог напасть. Это чемпион России, член национальной команды, полутяжеловес. Если бы он нанес прямой удар, то были бы другие травмы. Это лично мое мнение. (Михаил Потапов)

Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля. Теперь следствие вменяет Кушиташвили тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы.