12:19 | Бокс — Любительский

Умар Кремлев претендует на должность вице-президента EUBC

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Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев претендует на пост вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC), сообщает пресс-служба ФБР.

Выборы нового состава исполкома организации и вице-президентов состоятся на Генеральной ассамблее EUBC, которая пройдет 22-23 февраля в Москве и где соберутся представители более сорока стран.   

Заседание действующего исполкома EUBC пройдет в последний раз в Москве 21 февраля. В новом составе исполнительный комитет впервые соберется по окончании генеральной ассамблеи в субботу. 

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