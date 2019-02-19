Умар Кремлев претендует на должность вице-президента EUBC

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев претендует на пост вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC), сообщает пресс-служба ФБР.

Выборы нового состава исполкома организации и вице-президентов состоятся на Генеральной ассамблее EUBC, которая пройдет 22-23 февраля в Москве и где соберутся представители более сорока стран.

Заседание действующего исполкома EUBC пройдет в последний раз в Москве 21 февраля. В новом составе исполнительный комитет впервые соберется по окончании генеральной ассамблеи в субботу.