Умар Кремлев: «Поставили задачу, чтобы и женский ЧМ в Улан-Удэ был лучшим в истории»

Генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев уверен в том, что женский чемпионат мира в Улан-Удэ пройдет на высшем уровне. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

— Екатеринбург уже всем все доказал: отзывы о мужском чемпионате мира говорят сами за себя, — приводит слова Кремлева пресс-служба Федерации бокса России. — Сейчас очередь Улан-Удэ. Пока не было ни одной жалобы на организацию женского мирового первенства, дирекция турнира работает на высшем уровне. Все готово к началу соревнований. Мы поставили задачу, чтобы и женский чемпионат мира в Улан-Удэ был лучшим в истории.



В сентябре в Екатеринбурге завершился мужской чемпионат мира. Организация турнира произвела фурор на всех гостей и получила наивысшие оценки со стороны AIBA. Исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан назвал чемпионат мира 2019 года лучшим в истории.



Одиннадцатый женский чемпионат мира пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября, а за день до старта турнира состоится торжественная церемония открытия. На мировом первенстве будут разыграны десять комплектов медалей.

Умар Кремлев рассказал о задачах женской сборной России на чемпионате мира