Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    Любительский

Украинский боксер погиб в ДТП

09:07
Дмитрий Лисовой. Фото Федерация бокса Украины
Дмитрий Лисовой. Фото Федерация бокса Украины

Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП, сообщает Федерация бокса Украины на странице в Facebook.

По информации dtp.kiev.ua, 17 марта Audi на высокой скорости протаранил Daewoo, нарушивший правила проезда перекрестков. В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo погибли на месте происшествия. Водитель Audi попал в больницу.

Лисовой — многократный призер чемпионатов Украины в весе до 91 кг, член клуба «Украинские атаманы», спарринг-партнер Александра Усика.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир