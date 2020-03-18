Украинский боксер погиб в ДТП

Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП, сообщает Федерация бокса Украины на странице в Facebook.

По информации dtp.kiev.ua, 17 марта Audi на высокой скорости протаранил Daewoo, нарушивший правила проезда перекрестков. В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo погибли на месте происшествия. Водитель Audi попал в больницу.

Лисовой — многократный призер чемпионатов Украины в весе до 91 кг, член клуба «Украинские атаманы», спарринг-партнер Александра Усика.