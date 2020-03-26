Три боксера заболели коронавирусом во время олимпийского квалификационного турнира в Лондоне

Хорватский боксер и два тренера сборной заразились коронавирусом во время европейского олимпийского квалификационного турнира в Лондоне, сообщает BBC.

Ранее глава Федерации бокса Турции заявил, что два турецких боксера и один из тренеров национальной сборной заразились коронавирусом в Лондоне. При этом в Международном олимпийском комитете заявили, что местом, где заразились спортсмены и тренеры, не обязательно является турнир в Лондоне.

Квалификационный турнир к Играм в Токио стартовал в Лондоне 14 марта и должен был завершиться 24 марта, но был остановлен на третий соревновательный день.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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