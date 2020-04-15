Тренер сборной России по боксу сообщил об излечении от коронавируса
11:32
Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин выздоровел после заражения коронавирусом.
— Сейчас дозвонился до моей поликлиники, там сказали, что данных по мне нет, — цитирует ТАСС Кадушина. — Значит, официально я выздоровел. Сегодня-завтра ко мне придет терапевт и напишет справку о том, что я официально выписан. Я спросил по результату мазка, мне сказали, что результата нет, значит, анализ отрицательный. Если анализ положительный, то сразу же приходят данные о пациенте.
Кадушин заразился коронавирусом, возвращаясь с олимпийского квалификационного турнира в Лондоне, который был прерван из-за пандемии в марте.
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