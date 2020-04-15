Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    Любительский

Тренер сборной России по боксу сообщил об излечении от коронавируса

11:32

Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин выздоровел после заражения коронавирусом.

— Сейчас дозвонился до моей поликлиники, там сказали, что данных по мне нет, — цитирует ТАСС Кадушина. — Значит, официально я выздоровел. Сегодня-завтра ко мне придет терапевт и напишет справку о том, что я официально выписан. Я спросил по результату мазка, мне сказали, что результата нет, значит, анализ отрицательный. Если анализ положительный, то сразу же приходят данные о пациенте.

Кадушин заразился коронавирусом, возвращаясь с олимпийского квалификационного турнира в Лондоне, который был прерван из-за пандемии в марте.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8247149

Бокс: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир