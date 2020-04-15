Тренер сборной России по боксу сообщил об излечении от коронавируса

Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин выздоровел после заражения коронавирусом.

— Сейчас дозвонился до моей поликлиники, там сказали, что данных по мне нет, — цитирует ТАСС Кадушина. — Значит, официально я выздоровел. Сегодня-завтра ко мне придет терапевт и напишет справку о том, что я официально выписан. Я спросил по результату мазка, мне сказали, что результата нет, значит, анализ отрицательный. Если анализ положительный, то сразу же приходят данные о пациенте.

Кадушин заразился коронавирусом, возвращаясь с олимпийского квалификационного турнира в Лондоне, который был прерван из-за пандемии в марте.