Тренер Кушиташвили назвал враньем и провокацией результат экспертизы боксера

Тренер чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили Сергей Смирнов назвал враньем и провокацией итоги экспертизы спортсмена. Кушиташвили был задержан за нападение на сотрудника Росгвардии 2 февраля. По версии следствия боксер сломал ему нос. В отделении у Кушиташвили изъяли кокаин массой 0,61 г. По заявлению прокурора, анализы показали наличие в организме кокаина, по материалам следствия на вене боксера обнаружен след.

— Вранье и провокация. Ничего не было, их (спортсменов) часто проверяют, — цитирует «РИА Новости» Смирнова.

В пятницу Второй военный окружной суд признал заключение боксера под стражу законным и отказался отпускать из СИЗО.