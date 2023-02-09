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Тищенко о решении США бойкотировать ЧМ по боксу из-за допуска россиян: «Обидно, что политика так вмешалась в спорт»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Евгений Тищенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что сборная США по боксу пропустит чемпионат мира из-за допуска россиян до турнира с правом выступать под своими флагом и гимном.

«Это неправильно, это решение неспортивное, хотя все время говорили о том, что спорт вне политики. Спорт должен объединять людей, помогать урегулировать конфликты, а сейчас... Спортсмены любой страны не должны от этого страдать: ни американские, ни российские, ни любой другой страны. Люди тратят свои лучшие годы в спортзале, поэтому лично для меня обидно, что политика так вмешалась в спорт», — сказал Тищенко «СЭ».

О допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии в Международной боксерской ассоциации (IBA) сообщили 5 октября. Национальные команды смогут выступать на международных турнирах под флагами своих стран, при их победе прозвучат гимны.

Американский боксер Джулиус Балло. Сборная США бойкотирует чемпионат мира. Американской федерации не нравится, что Россия выступит с флагом и гимном

Бокс
Евгений Тищенко
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