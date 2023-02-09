Тищенко о решении США бойкотировать ЧМ по боксу из-за допуска россиян: «Обидно, что политика так вмешалась в спорт»

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что сборная США по боксу пропустит чемпионат мира из-за допуска россиян до турнира с правом выступать под своими флагом и гимном.

«Это неправильно, это решение неспортивное, хотя все время говорили о том, что спорт вне политики. Спорт должен объединять людей, помогать урегулировать конфликты, а сейчас... Спортсмены любой страны не должны от этого страдать: ни американские, ни российские, ни любой другой страны. Люди тратят свои лучшие годы в спортзале, поэтому лично для меня обидно, что политика так вмешалась в спорт», — сказал Тищенко «СЭ».

О допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии в Международной боксерской ассоциации (IBA) сообщили 5 октября. Национальные команды смогут выступать на международных турнирах под флагами своих стран, при их победе прозвучат гимны.