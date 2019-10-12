Татьяна Чалая: «Всем четырем российским девушкам под силу взять золото чемпионата мира»

Чемпионка мира и Европы по боксу в весе до 60 кг, а также чемпионка мира по кикбоксингу Татьяна Чалая поделилась впечатлениями от проходящего в Улан-Удэ чемпионата мира, а также дала прогноз на завтрашние финалы, где участие примут четыре российские спортсменки.

— Уровень чемпионата мира растет с каждым годом. Это касается и подготовки тренеров, спортсменов, да и в целом организации. Все очень четко, на высшем уровне.

— От России в завтрашних финалах будут выступать четыре спортсменки. В прошлом году была лишь одна бронза. Это говорит об уровне развития женского бокса?

— Благодаря конкуренции, уровень бокса сейчас действительно растет и, на мой взгляд, четыре девушки в финале — это большое достижение. Тем более, если учесть, что в последнее время у нас был некоторый спад.

— Расскажите о ваших впечатления от Улан-Удэ.

— Вчера мы ездили на Байкал, и я до сих пор нахожусь в полном восторге. Это место наполнено непередаваемой энергетикой и мощью, что стало для меня большой неожиданностью. Не думала, что меня еще можно чем-то удивить.

— Дадите прогноз на завтрашние финалы?

— Я думаю, что все наши девочки достойны быть чемпионками и им под силу взять золото, чего я им и желаю.

Завтра в финалах чемпионата мира в Улан-Удэ, участие примут четыре россиянки. Финалистками турнира стали Екатерина Пальцева, Людмила Воронцова, Земфира Магомедалиева и Лилия Аетбаева. Бронзовые медали достались Екатерине Дынник и Саадат Далгатовой. (Петр Григоренко)