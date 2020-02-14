Суд отказался отпускать Кушиташвили из СИЗО

Второй военный окружной суд в пятницу признал законным заключение под стражу чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает «РИА Новости». Его обвиняют в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.

Кушиташвили был задержан за нападение на сотрудника Росгвардии 2 февраля. По версии следствия боксер сломал ему нос. В отделении у Кушиташвили изъяли кокаин массой 0,61 г. По заявлению прокурора, анализы показали наличие в организме кокаина, по материалам следствия на вене боксера обнаружен след.

Защита приобщила справку о наличии у боксера хронического доуденита (воспалительное заболевание двенадцатиперстной кишки) и характеристику от боксерского клуба La Cruz, однако освободиться они ему не помогли.