Грег Харди заменит Витора Белфорта в поединке с Хасимом Рахманом-младшим

34-летний тяжеловес Грег Харди (7-5) выйдет на второй бой в профессиональном боксе против 31-летнего профессионального боксера Хасима Рахмана-младшего (12-1), сообщает Sherdog.

Изначально Рахман должен был подраться с бывшим чемпионом UFC 45-летним Витором Белфортом (26-14), но бразилец выбыл из-за положительного теста на COVID-19. Поединок состоится 19 ноября в Остине, США.

Харди дебютировал на ринге в октябре против Майкла Кука. Экс-боец UFC нокаутировал соперника во втором раунде. В марте Харди провел в UFC последний бой. Он проиграл Сергею Спиваку (15-3) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся на UFC 272 в Лас-Вегасе, США. Это поражение стало для Харди третьим подряд.