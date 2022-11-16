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Грег Харди заменит Витора Белфорта в поединке с Хасимом Рахманом-младшим

Давид Хачатрян
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34-летний тяжеловес Грег Харди (7-5) выйдет на второй бой в профессиональном боксе против 31-летнего профессионального боксера Хасима Рахмана-младшего (12-1), сообщает Sherdog.

Изначально Рахман должен был подраться с бывшим чемпионом UFC 45-летним Витором Белфортом (26-14), но бразилец выбыл из-за положительного теста на COVID-19. Поединок состоится 19 ноября в Остине, США.

Харди дебютировал на ринге в октябре против Майкла Кука. Экс-боец UFC нокаутировал соперника во втором раунде. В марте Харди провел в UFC последний бой. Он проиграл Сергею Спиваку (15-3) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся на UFC 272 в Лас-Вегасе, США. Это поражение стало для Харди третьим подряд.

Бокс
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