Стали известны победители чемпионата России по боксу среди мужчин в Кемерово

В субботу, 4 сентября, в Кемерово завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. Определились чемпионы в 13 весовых категориях. Ниже приведены результаты финальных поединков.

До 48 кг:

Эдмонд Худоян единогласным решением судей победил Игоря Царегородцева.

Бронзовыми призерами стали Шамиль Котлубаев и Аминтаза Бекишев.

До 51 кг:

Ахтем Закиров раздельным решением судей победил Василия Егорова.

Бронзовыми призерами стали Евгений Мартынов и Баир Батлаев.

До 54 кг:

Курбан Байранбеков единогласным решением судей победил Максима Чернышева.

Бронзовыми призерами стали Аскер Тамбиев и Альберт Гатауллин.

До 57 кг:

Эдуард Саввин единогласным решением судей победил Сергея Ярулина.

Бронзовыми призерами стали Никита Федорченко и Павел Гунченко.

До 60 кг:

Всеволод Шумков единогласным решением судей победил Артура Субханкулова.

Бронзовыми призерами стали Ренат Хузахметов и Джамал Бадрутдинов.

До 63,5 кг:

Илья Шакиров единогласным решением судей победил Руслана Пидгирняка.

Бронзовыми призерами стали Ислам Меджидов и Магомед Шамсаев.

До 67 кг:

Евгений Кооль единогласным решением судей победил Тархана Идигова.

Бронзовыми призерами стали Алиса Шарифов и Сино Собиров.

До 71 кг:

Вадим Мусаев раздельным решением судей победил Юрия Осипова.

Бронзовыми призерами стали Дмитрий Захаров и Иван Ступин.

До 75 кг:

Джамбулат Бижамов единогласным решением судей победил Мурада Рабаданова.

Бронзовыми призерами стали Павел Сосулин и Дмитрий Муратов.

До 80 кг:

Савелий Садома единогласным решением судей победил Андрея Косенкова.

Бронзовыми призерами стали Тамерлан Казиев и Руслан Колесников.

До 86 кг:

Шарабутдин Атаев единогласным решением судей победил Вадима Щеблыкина.

Бронзовыми призерами стали Антон Зайцев и Василий Зверян.

До 92 кг:

Андрей Стоцкий единогласным решением судей победил Владимира Узуняна.

Бронзовыми призерами стали Алексей Зобнин и Тимур Гамзатов.

Свыше 92 кг:

Марк Петровский раздельным решением судей победил Ярослава Дороничева.

Бронзовыми призерами стали Алексей Дронов и Эмин Хатаев.

Обладатели первых мест получат по 500 тысяч рублей, а также автомобиль, серебряные призеры — по 250 тысяч рублей, бронзовые — по 125 тысяч рублей.